Eingeschlossen oder im Eis oder bewahrt? Die Verbindung von blühender Natur und Eis regt geradezu zu Fragen an.Foto: Petra Ropers

Melle. Die stachelige Blüte einer Distel bricht durch die nur noch dünne Eisdecke. Im Eis eingeschlossene Luftblasen schmiegen sich in erstarrtem Perlen um die Blütenblätter einer Rose: „Eisansichten“ präsentiert die Fotografin Petra Kloß seit Donnerstag in Melle in der Alten Posthalterei.