SC Melle radelt am 8. März für ein grünes Melle CC-Editor öffnen

Mit Fitnesstraining etwas für den Naturschutz tun: Das ist wieder möglich beim Marathon-Indoor-Cycling des SCM. Vor einem Jahr initiierten Nicole Vodde (Zweite von links), Anke Kuddes (Zweite von rechts) und Ulfried Friedering (rechts) die Aktion. Archivfoto: Norbert Wiegand

Melle. Der SC Melle lädt wieder zum Indoor-Cycling-Marathon für den guten Zweck ein. Wie im Vorjahr ruft der SCM gemeinsam mit der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz in Melle (SON) dazu auf, für ein grüneres Melle in die Pedale zu treten. Die Veranstaltung steigt am Sonntag, 8. März, von 10 bis 16 Uhr im Sportzentrum Mellaktiv.