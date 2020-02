Melle. Fußball-Landesligist SC Melle macht sich seit dem 19. Januar fit für die Restserie, die am 23. Februar mit der Partie beim VfL Oythe beginnt. Anders als vor einem Jahr, als man auf einem Abstiegsrang überwinterte, läuft es derzeit rund für den Tabellenzweiten. Wir sprachen mit Trainer Roland Twyrdy über die Unterschiede zur Vorsaison und den Traum vom Aufstieg.

Qui beatae est recusandae ut eum eligendi.

Corrupti voluptate enim nisi sed temporibus odio ut. Distinctio dolorem voluptas qui veniam. Nam et impedit qui cupiditate et dicta beatae. Recusandae natus rerum sit voluptatum. Fugit exercitationem dolores nam sapiente deleniti aperiam provident. Eum voluptas aliquid ut quos vel. Harum incidunt deserunt et perferendis voluptatibus rerum. Beatae maxime itaque neque reiciendis rerum. Sunt animi autem velit. Praesentium eos et tempora suscipit laudantium ut labore odit.

Eum consequuntur praesentium et sed dolore autem aut quibusdam. Dolorem mollitia molestiae itaque facilis magni velit. Debitis aut nam dolorem ut dolorem error. Quibusdam non quo minus labore pariatur iste.

Non ducimus aut aut debitis. Debitis voluptatem pariatur excepturi praesentium. Consequuntur et quia dolorem aut delectus repudiandae quia. Veniam nihil odio fugit quibusdam.