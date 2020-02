Melle. Wer wird die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres 2019 beim SC Melle? Der Verein ehrt wieder seine Besten bei der Meisterehrung am Freitag, 21. Februar, um 18.30 Uhr in der Sporthalle Haferstraße. Bis Donnerstag, 20. Februar, um 12 Uhr kann für die Kandidaten online abgestimmt werden.

Zur Wahl als „Sportlerin des Jahres“ stehen Junioren-WM-Teilnehmerin und deutsche Mannschaftsmeisterin Hannah Ronsiek-Niederbröker (Trampolin) sowie DM-Starterin Birte Rothkehl (Leichtathletik).



Als Sportler des Jahres sind nominiert: Leroy Englich, Landesmeister und Bundesfinal-Dritter im Doppel (Badminton), Colin Mouson, deutscher Vizemeister im Trampolin-Synchronwettkampf, sowie Jannik Seelhöfer, Bronzemedaillengewinner mit dem deutschen Team bei der Cross-EM und OTB-Silvesterlauf-Gewinner.

Als „Mannschaft des Jahres“ stehen zur Wahl: das C-Juniorinnen-Handballteam der HSG Grönegau-Melle, mit dem sich erstmals in der Vereinsgeschichte eine weibliche Mannschaft für die Oberliga qualifiziert hat, sowie die aufgestiegenen Tennis-Herren. Die Ü-32-/Ü-40-Fußballer des Vereins sind Fünfter bei den norddeutschen Meisterschaften geworden. Ebenfalls nominiert ist Meisterehrungs-Dauergast „SCrebel Dance & Trix“. Die Formation des SC Melle hat zum siebten Mal den Titel „DTB-Showgruppe“ beim Showgruppen-Wettbewerbsformat „Rendezvous der Besten“ gewonnen.

Insgesamt 334 Sportlerinnen und Sportler werden am 21. Februar in der Sporthalle Haferstraße für ihre besonderen Leistungen im Jahr 2019 ausgezeichnet. Eltern, Großeltern und Freunde der Aktiven sind zur Meisterehrung eingeladen. Zwischen den Ehrungsblöcken werden verschiedene Abteilungen des SCM tolle Showeinlagen vorführen, bis am Ende des Abends das Ergebnis der Abstimmung bekanntgegeben wird.

Unter dem Link https://www.umfrageonline.com/s/meisterehrung2019 kann online abgestimmt werden. Auf der Homepage des SC Melle sind auch Informationen und Fotos der zur Wahl stehenden Sportler und Teams zu finden.