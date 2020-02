Melle. Die Meller Tischtennis-Senioren kehren größtenteils zufrieden aus dem Norden zurück. Am ersten Marathon-Spieltag der Senioren-Ligen konnte vor allem die Oldendorfer Garde überzeugen, die insgesamt nur zwei Unentschieden hinnehmen musste und sonst nur Siege einfuhr. Die Riemsloher dagegen hatten mit schwierigen Aufgaben zu kämpfen und konnten nur einen Punkt mit nach Hause nehmen.

Im Senioren-Spielbetrieb werden dabei, unabhängig vom Zwischenstand, immer alle zehn angesetzten Spiele ausgespielt.

Landesliga Senioren 70

SV Oldendorf – TuS Einigkeit Kirchberg 7:3

SG Oste/Oldendorf – SV Oldendorf 5:5

TSV Thiede – SV Oldendorf 2:8

Die Oldendorfer Senioren über 70 hatten sich vor der Saison das Ziel gesetzt, wie im Vorjahr Meister in der Liga zu werden und sich damit für den Bundesentscheid zu qualifizieren. Die Ernüchterung kam schon vor dem ersten Spiel: Fraglich war der Einsatz von gleich vier nominellen Spitzenspielern der Mannschaft. Letztlich konnte nur Bernd Sonnenberg davon eingesetzt werden, der sich mit einer tadellosen 6:0-Bilanz aber nichts von seinen gesundheitlichen Problemen anmerken ließ. Mit der ersatzgeschwächten Aufstellung konnte man gegen Thiede und Kirchberg noch Siege einfahren, gegen Oste/Oldendorf kam man jedoch nicht über ein 5:5 hinaus. Trotz des verlorenen Punktes ist für die Oldendorfer noch alles offen: Sollten Dieter Imbrock und Co bei den nächsten Spielen wieder fit sein, ist die Meisterschaft weiterhin drin. Punkte gegen Kirchberg: Sonnenberg/Pöhler (1), Heemann/Holtgräfe, Sonnenberg (2), Heemann (1), Holtgräfe (2), Süßkand (1); Punkte gegen Oste/Oldendorf: Sonnenberg/Pöhler, Heemann/Holtgräfe (1), Sonnenberg (2), Heemann (1), Pöhler, Holtgräfe (1); Punkte gegen Thiede: Sonnenberg/Pöhler (1), Heemann/Holtgräfe (1), Sonnenberg (2), Heemann (2), Pöhler (2), Süßkand;

Verbandsliga Senioren 40

TSV Riemsloh – TuS Sandhorst 2:8

SV Erichshagen – TSV Riemsloh 5:5

Die Riemsloher hatten sich ihr Debüt in der Verbandsliga sicherlich anders vorgestellt: Trotz der sehr guten Mannschaften in der Liga wollte man doch den ein oder anderen Punkt direkt am ersten Spieltag einfahren, um den Abstiegsplätzen schon früh fern zu bleiben. Gegen Sandhorst erhielt man jedoch eine Lehrstunde: Abgesehen vom starken Mirco Kiel, der beide Einzelsiege holte und auch gegen Erichshagen ungeschlagen blieb, konnte man nur zwei Sätze gewinnen. Gegen die Erichshagener zeigten die Riemsloher Senioren dann aber eine bessere Leistung und konnten einen verdienten Punkt erkämpfen. Punkte gegen Sandhorst: Kiel/Hahn, Stolzenburg/Krämer, Kiel (2), Hahn, Stolzenburg, Krämer; Punkte gegen Erichshagen: Kiel/Hahn (1), Stolzenburg/Krämer, Kiel (2), Hahn (2), Stolzenburg, Krämer;

Landesliga Senioren 40

SuS Emden – SV Oldendorf 0:10

SV Oldendorf – TTC Oldenburg 5:5

SV Oldendorf – SV Blau-Weiß Emden-Borssum II 9:1

Mit zwei Kantersiegen feierten die Senioren 40 der SV Oldendorf in der Landesliga ihren Einstand: Im ersten Spiel gewann man gegen Emden direkt alle angesetzten Spiele. Mit TTC Oldenburg war man im nächsten Match dann gegen einen der stärkeren Gegner gefordert. Die Oldenburger verlangten den Oldendorfern alles ab, sodass sich ein hochklassiges und spannendes Spiel entwickelte, das alles bieten konnte, nur einen Sieger nicht. Speziell Stefan Holtmeyer konnte dabei mit zwei Siegen gegen nominell stärker scheinende Gegner brillieren. Gegen die Mannschaft von Emden-Borssum machten die Oldendorfer dann da weiter, wo sie im ersten Spiel aufgehört hatten, und ließen ihren Gegnern keine Chance. Punkte gegen Emden: Holtmeyer/Dieckmann (1), Hofmeister/ T. Chrzanowski (1), Holtmeyer (2), Hofmeister (2), T. Chrzanowski (2), Dieckmann (2); Punkte gegen Oldenburg: Holtmeyer/Dieckmann (1), Hofmeister/ T. Chrzanowski, Holtmeyer (2), Hofmeister, T. Chrzanowski (1), Dieckmann (1); Punkte gegen Emden-Borssum: Holtmeyer/Dieckmann (1), Hofmeister/ T. Chrzanowski (1), Holtmeyer (2), Hofmeister (1), T. Chrzanowski (2), Dieckmann (2);

Damen Bezirksoberliga

TV Wellingholzhausen – Hoogsteder SV II 5:8

Gegen den Tabellenführer aus Hoogstede hielt die WTV-Mannschaft von Björke Quatmann lange gut mit, am Ende reichte es aber nicht für eine Überraschung. Mit drei beigesteuerten Punkten zeigte vor allem Pia-Sophie Kruckemeyer eine gute Leistung. Punkte für Wellingholzhausen: Schimmel/Kruckemeyer (1), Quatmann/Gnatzig, Quatmann (1), Schimmel (1), Kruckemeyer (2), Gnatzig;

Herren Bezirksliga

TSV Riemsloh – TSG Dissen II 9:4

Der Tabellenführer aus Riemsloh löste die Pflichtaufgabe gegen die TSG Dissen standesgemäß, aber ohne groß zu glänzen. Punkte für Riemsloh: Beckmann/Köchy (1), Wolski/Kiel, Maas/Hahn (1), Wolski (1), Beckmann (1), Kiel (1), Köchy (2), Maas (1), Hahn (1).