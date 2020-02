Melle. "Tiere und Tierspuren im Wald" lautet der Titel einer Exkursion, die am Sonntag, 23. Februar, im Rahmen der Meller Naturführungen in den Meller Bergen stattfindet.

Der Start erfolgt um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Waldstraße gegenüber dem Haus Nummer 50 in Melle-Mitte. Die Exkursionsleitung liegt in den Händen von Astrid Schmidtendorf.

„Eichhörnchen, Reh und Waldmaus leben versteckt im Wald und sind nur selten zu sehen: „Aber alle Wildtiere hinterlassen Spuren: Fährten, Kot, Wohnbauten, Federn, Knochen oder Nester“. Auf diesen Spuren wandern wir während unserer Tour, um mit etwas Glück das eine oder andere Wildtier zu entdecken“, erläutert die Naturführerin.

Die Exkursion steht allen Interessierten offen. Für Erwachsene kostet die Teilnahme vier Euro. Kinder zahlen die Hälfte.

Nähere Angaben zu den Naturführungen und eine Wegbeschreibung zum Treffpunkt sind auf der Internetseite www.melle.info/naturfuehrungen erhältlich. Weitere Fragen beantwortet Anke Kuddes, Mitarbeiterin des Umweltbüros der Stadt, unter der Telefonnummer 05422 965-373. Sie ist zudem per E-Mail unter a.kuddes@stadt-melle.de zu erreichen.