Wellingholzhausen. Es ist wieder Theaterzeit in Wellingholzhausen. Die Bühne Harmonie freut sich schon darauf, dem Publikum ihre neueste Inszenierung „Eine Braut zu viel “, eine Komödie in 3 Akten von Wolfgang Binder, im Haus des Gastes präsentieren zu können.

