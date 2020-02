Wellingholzhausen. Veit Usslepp wird in sein viertes Trainerjahr beim TV Wellingholzhausen gehen. Der Trainer der ersten Fußballmannschaft hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

