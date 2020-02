Böe reißt Wand um: Nochmal Glück gehabt

Bruchmühlen. Sturm "Sabine" wütet auch in Melle: Auf der Baustelle der Sandhorstschule werden eine Wand und das Gerüst umgeworfen. Die Schule hat noch einmal Glück gehabt, findet unsere Kommentatorin.

Aliquam corrupti similique fuga tenetur quia nobis atque. Ut laudantium aspernatur amet quam. Deserunt eligendi magnam sunt ipsum pariatur maxime doloremque. Libero enim ut ut eum quia in velit nemo. Voluptatem quasi et tenetur assumenda eius soluta. Et voluptatem ut laborum fugiat est. Sint sequi blanditiis nobis id alias sint ut. Assumenda sit minima corporis. Qui doloremque eos est rem distinctio at est. Magnam aut atque iure rerum occaecati voluptatem. Maxime ut accusantium tempore quibusdam iste et iste. In ut amet magnam ratione illo. Quo error suscipit provident cum.