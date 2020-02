Climax Blues Band in der Kulturwerkstatt in Melle CC-Editor öffnen

Die Mitglieder der Climax Blues Band kommen zum Konzertauftritt nach Buer. Foto: CCB Promo

Buer. Am Samstag dem 15 Februar findet in der Kulturwerkstatt in Buer ein Blueskonzert der Extraklasse statt: Zu Gast ist die Climax Blues band, die zuletzt vor 15 Jahren in der Kulturwerkstatt zu Gast war. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.