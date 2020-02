Melle. „Ich möchte euer Interesse wecken.“ Mit diesen Worten stellte der zwölfjährige Fynn dem aufmerksamen Publikum sein Lieblingsbuch vor, das vom Geheimnis der Schattenwölfe handelt. 16 Kinder lasen am Wochenende in Melle selbst gewählte Textstellen vor und hielten das hohe Niveau nach der Pause auch beim Fremdtext.

