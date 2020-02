Melle. Am 16. Februar lädt der Kammerchor der Universität Osnabrück im Rahmen der Universitätsmusik zu dem Konzert „Concerto rezitativo“ ein in die St. Matthäus Kirche nach Melle ein.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Es steht unter der Leitung von Joachim Siegel

Annette Kristina Banse und Hans Christian Schmidt-Banse zeichnen dann in der Kirche zusammen mit dem Kammerchor ein Charakterbild des berühmten Romantikers Anton Bruckner. Ausgewählte Chormotetten nehmen diesen so ambivalenten Komponisten unter die biographische und musikalische Lupe. Anton Bruckner ist nach Angaben des vereanstalters irgendwo zwischen größter Sinfonik und spießbürgerlichem Lebenswandel zu verorten.

Vorgestellt werden auch die seltener zu hörenden Werke dieses Komponisten, in denen der Chor durch Orgel und drei Posaunen ergänzt wird. In gewohnter Weise verwebt das Konzertformat Lehrreiches und Unterhaltsames mit großartiger Musik. An der Orgel spielt Arne Hatje.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, Spenden sind aber erbeten.