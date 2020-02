Brandstiftung in Welling: 39-Jähriger bleibt in U-Haft CC-Editor öffnen

In der Nacht zu Montag brannte in Wellingholzhausen eine Scheune. 120 Schweine sind dabei qualvoll verendet. Foto: Festim Beqiri

Wellingholzhausen. Der 39-jährige Mann, der im Verdacht steht, in Wellingholzhausen fünf Brände gelegt zu haben und der am Montag festgenommen wurde, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Hinweise aus der Bevölkerung, wonach der Mann wieder auf freiem Fuß ist, haben sich somit nicht bestätigt.