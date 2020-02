Melle. Im Jahr 1908 sollte das abgängige Rathaus in Melle endlich einem Neubau weichen. Doch plötzlich entbrannte eine ganz neue Diskussion.

Wehmut überkam die Meller, als im Sommer 1908 Bauarbeiter anrückten, um das altehrwürdige Rathaus abzureißen. Die Mehrheit des Magistrats war der Meinung, dass es den Anforderungen an die städtische Verwaltung nicht mehr genügte und eine Sanierung oder Erweiterung nicht lohnte. Objektiv betrachtet war das auch so. Dennoch, seit 1733 stand das Gebäude als Symbol kommunaler Selbstverwaltung im Herzen der Stadt. Viele wichtige Entscheidungen wurden darin getroffen. Jetzt hieß es, Abschied zu nehmen.

Tatsachen geschaffen

Lange Überlegungen für einen Neubau waren vergangen. Nun wurden innerhalb von Tagen Tatsachen geschaffen. Der Eindruck eines traurigen und ungewohnten Anblicks wich bei vielen Mellern aber recht schnell einem „Wow“. Der Marktplatz war deutlich vergrößert, wodurch eine eindrucksvolle Raumwirkung entstand.

Die St. Matthäus-Kirche dominierte jetzt freistehend den nördlichen Abschluss des Marktplatzes. Womit niemand bei den Planungen gerechnet hatte: Es mehrten sich unerwartet die Stimmen derer, die keinen Rathausneubau am alten Standort mehr wollten. Auch das Meller Kreisblatt positionierte sich eindeutig in dieser Hinsicht. Der Verschönerungsverein verfasste sogar eine Resolution.

Natürlich wurden auch Alternativen genannt. Vorgeschlagen wurden beispielsweise der Küstergarten an der Ecke Plettenberger Straße/Kirchstraße oder Grundstücke in der Nähe des Amtsgerichts (heute Polizei). Gerade letztere Idee hatte für viele Meller Charme. Hier hätte ein ganz neues Stadtviertel entstehen können. In der Folge kam es zu mehreren Bürgerversammlungen, in denen die Standortfrage lebhaft diskutiert wurde.

Konstruktiver Diskussionsprozess

Viele wollten den neugewonnenen Platz erhalten. Für viele Meller gehörte ein Rathaus aber schlicht an den Marktplatz. Manche waren aber auch generell gegen den Neubau des Verwaltungsgebäudes. Bürgervorsteher Vollbrecht bekannte so freimütig wie unsinnig: „Auch heute noch sei ihm die Rathausbaufrage unsympathisch, denn die Anlage sei unproduktiv, koste viel Geld und bringe der Stadt nichts ein“.

Selbst die Kommunalpolitik sträubte sich nicht grundsätzlich gegen Alternativvorschläge, wenn das von den Mellern so gewollt wäre. Bürgermeister Deetjen betonte allerdings, dass dies von der Verfügbarkeit eines Grundstücks bzw. von dessen Finanzierbarkeit abhängig sei. Die Prüfungen ergaben letztlich die Undurchführbarkeit derartiger Pläne.

Auch die katholische Kirche war nicht bereit, sich für den besseren Blick auf ihr Gotteshaus an den Kosten eines Ersatzgrundstücks zu beteiligen. Im Frühjahr 1909 wurde schließlich der Neubau an alter Stelle beschlossen. Allerdings setzte sich die Meinung durch, diesen eine Nummer kleiner auszuführen als ursprünglich geplant. Architekt Wedegärtner machte Pläne, mit denen die Mehrheit der Entscheidungsträger gut leben konnte. Nachdem er auch noch den Wünschen nach einer Freitreppe Rechnung getragen hatte, konnte endlich mit dem Bau begonnen werden.

Nach dessen Fertigstellung und Einweihung am 8. Oktober 1910 verstummten alle Kritiker. Dem Architekten war es gelungen, ein Gebäude zu errichten, was sich einerseits hervorragend in die bestehende Bebauung einfügte. Andererseits kam auch der repräsentative Aspekt nicht zu kurz. Selbst Regierungspräsident Böttcher, der gegen den Neubau am Marktplatz war, zeigte sich von der gefundenen Lösung beeindruckt.

Sie war das Ergebnis eines konstruktiven Diskussionsprozesses, an dem sich viele Einwohner beteiligt hatten. Am Ende hatten man das, was man wollte: Ein schönes Rathaus, welches den Erfordernissen von Verwaltung und Politik Rechnung trägt und ein echtes Schmuckstück, welches den Marktplatz weiter aufwertet. Das gilt bis heute.