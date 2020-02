Melle. Nach Eickens 22:23-Niederlage in Bissendorf nimmt der Landesliga-Aufstiegskampf richtig Fahrt auf. Die ESV ist mit einem Punkt vor Bissendorf weiter Tabellenführer und reist am Wochenende zur kaum weniger herausfordernden Aufgabe nach Wilhelmshaven. In der Landesklasse steht Primus HSG vor einem Pflichtjob gegen den Vorletzten Westerkappeln, während Eicken II im Abstiegskampf beim Letzten Vechta punkten muss.

Die vier Pflichtspiele der vergangenen beiden Jahre gegen Bissendorf waren immer knapp. Die oberligaerfahrenen Routiniers Hauke Rehme-Schlüter und Sebastian Nüße seien jetzt die entscheidenden Faktoren gewesen, die trotz guter ESV-Leistung im Spitzenspiel letztlich den Ausschlag für Bissendorf gaben, blickt Trainer Maik Rapczinski zurück. „Und wir haben über unsere Außenpositionen zu viele Bälle liegen gelassen.“

Eicken hat nun vier Pleiten auf seinem Konto, die allesamt gegen die direkte Konkurrenz zustande kamen. Bis auf eine Partie, das Kräftemessen am vorletzten Spieltag mit Schüttorf, hat die Spielvereinigung die Topbegegnungen gegen die Verfolger in dieser Saison bereits alle absolviert. In den nächsten Wochen warten also Gegner aus mittleren und unteren Tabellenregionen, die die Grönegauer in der Hinrunde allesamt schlugen. Diese Serie muss nun fortgesetzt werden, um den Platz an der Spitze zu verteidigen.

Das werde eine richtige Bewährungsprobe. „Denn wir müssen jede Begegnung angehen wie gegen Bissendorf.“ Auf die Einstellung kommt es nun also mehr denn je an. Am Samstag (18 Uhr) gastiert der Primus beim Achten Wilhelmshavener SSV, vor dem Rapczinski warnt. Der Gegner sei unberechenbar und mit viel individueller Klasse ausgestattet, wenn denn alle Akteure zur Verfügung stehen. Das Hinspiel hatte Eicken mit nur einem Tor Unterschied gewonnen. „Wir müssen uns auf einen engen Kampf einstellen. Das wird eine große Herausforderung für uns“, ahnt der ESV-Coach.

HSG will erste Pleite wettmachen

Derweil brennt Landesklassen-Spitzenreiter HSG Grönegau-Melle darauf, am Freitag (20.30 Uhr) in Neuenkirchen gegen den THC Westerkappeln die vor zwei Wochen kassierte erste Saisonniederlage in Gretesch wieder gerade zu rücken. Aufsteiger Westerkappeln rangiert nach gutem Saisonstart mittlerweile nur noch auf dem vorletzten Tabellenrang. Seit vier Spielen wartet der Gast auf ein Erfolgserlebnis.

Das HSG-Trainergespann muss auf den bisher erfolgsreichsten Torschützen Felix Bock verzichten. Bock wurde am vergangenen Montag an den Bändern im rechten Fußgelenk operiert. Die Saison ist für ihn damit beendet. „Es ist sehr schade für ihn und uns. Felix hat eine tolle Hinrunde gespielt, aber die OP war jetzt unausweichlich“, erklärt Coach Marco Lietmann. Ebenfalls in dieser Saison nicht mehr dabei ist Finn Ronning. Etwas früher als geplant wird Ronning bis Ende April studienbedingt in Irland weilen. Im Tor wird Nico Roider ein kurzfristiges Comeback im HSG-Tor geben. Für Ole Meyer im Kruge reicht es nach seiner Kapselverletzung noch nicht für einen Einsatz.

„Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Heimspiel unbedingt gewinnen. Die Breite unseres Kaders ist qualitativ gut besetzt, so dass wir davon ausgehen, die Ausfälle gut kompensieren zu können“, formuliert Trainer Mike Bordihn die Erwartungshaltung an sein Team.

Anzeige Anzeige

ESV II vor „Vier-Punkte-Spiel“

Am Samstag (19.30 Uhr) reist die ESV II zum Tabellenletzten SFN Vechta. Das Hinspiel konnte man deutlich mit 40:25 gewinnen. Doch Trainer Christian Bergmann warnt im Vorfeld des so wichtigen Auswärtsspiels vor dem Gegner: „Vechta ist der Favorit, weil es momentan einen positiven Lauf hat und wir mit einem dezimierten Kader anreisen.„ Doch Eicken will mit aller Macht versuchen, Vechta in dem „Vier-Punkte-Spiel“ auf Distanz zu halten. „Mit einem Sieg könnten wir ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt setzen“, meint Bergmann.