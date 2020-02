Melle. Während Riemslohs Erste Tischtennis-Herren gegen den Tabellenzweiten gewinnen und der Konkurrenz weiter enteilen, müssen die Ersten Frauen aus Oldendorf einen kleinen Rückschlag gegen die Tabellennachbarn hinnehmen. Auch die Niedersachsenliga-Jungen aus Riemsloh kehren ohne Punkte zurück.

Damen, Oberliga



SV Oldendorf – SV Bawinkel 7:7

SV Oldendorf – TSV Heiligenrode 6:8

Gelang es der ersten Frauenmannschaft der SV Oldendorf in den Hinspielen noch, drei von vier Punkten aus beiden Partien gegen die direkten Tabellennachbarn mitzunehmen, konnte man in den Rückspielen sein Punktekonto lediglich um einen Punkt aufbessern. Dabei kann die SVO sich kaum einen Vorwurf machen. Nach langen Kämpfen fehlte am Ende oft das Quäntchen Glück für einen besseren Ausgang aus Oldendorfer Sicht. So gewann man trotz Niederlage unter anderem nur zwei Sätze weniger als die Gegnerinnen aus Heiligenrode. Auf Oldendorfer Seite konnte einmal mehr Gina Henschen glänzen, die mit einer lupenreinen 6:0-Bilanz aus der Mannschaft herausstach. Auch wenn die Punkteausbeute aus den beiden Spielen wohl nicht dem ursprünglich gesetzten Ziel der jungen Oldendorferinnen entsprach, sollte der Blick nach vorn gerichtet werden. Punkte gegen Bawinkel: Baule/Henke, Henschen/Hofmeister (1), Henschen (3), Baule (2), Henke (1), Hofmeister; Punkte gegen Heiligenrode: Baule/Henke (1), Henschen/Hofmeister, Henschen (3), Baule (2), Henke, Hofmeister

Herren, Verbandsliga

SV Oldendorf – Hundsmühler TV 9:4

Das ernüchternde Unentschieden aus dem Hinspiel konnten die Ersten Herren aus Oldendorf vergessen machen: Gegen den Tabellenletzten aus Hundsmühlen zeigte man mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, dass das Ergebnis aus dem Hinspiel nur ein Ausrutscher gewesen sein kann. Benjamin Rotkehl rückte dabei für den immer noch verletzten Spitzenspieler Christoph Chrzanowski in die Mannschaft und feierte seinen Einstand gleich mit zwei Einzelsiegen. Punkte für Oldendorf: Jürgens/Rotkehl (1), Seifert/Bietendorf, Henschen/Hogg (1), Jürgens (2), Seifert (2), Rotkehl (2), Bietendorf, Henschen (1), Hogg

Bezirksliga

TSV Riemsloh – SSC Dodesheide 9:6

Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SSC Dodesheide zeigten die Ersten Männer des TSV Riemsloh, dass sie zurecht ungeschlagen an der Spitze der Bezirksliga stehen. Dabei ließen sie sich nicht davon beeindrucken, dass die Gäste erstmals mit ihrer etatmäßigen Nummer drei an den Start gingen. Diese wurde unter anderem vom starken Nils Köchy bezwungen, der auch in seinem zweiten Einzel abräumen konnte. Auch Jan-Luca Beckmann zeigte mit seinem 3:0-Sieg gegen einen der besten Spieler der Liga, dass er nicht umsonst zur Rückrunde in das obere Paarkreuz gewechselt ist. Mit dem Sieg stehen die Riemsloher nun sechs Punkte vor Dodesheide. Sollte Riemsloh weiterhin die Konzentration oben halten können und die kommenden Gegner nicht unterschätzen, kann eine schon bis dato starke Saison mit der Meisterschaft gekrönt werden. Punkte für Riemsloh: Beckmann/Köchy (1), Wolski/Kiel, Maas/Hahn (1), Wolski, Beckmann (1), Kiel (1), Köchy (2), Maas (2), Hahn (1)

Männliche Jugend , Niedersachsenliga

TSV Watenbüttel – TSV Riemsloh 8:5

VfL Westercelle – TSV Riemsloh 8:4

Reichlich Lehrgeld mussten die jungen Spieler des TSV Riemsloh bei ihrem ersten Spieltag der Rückrunde bezahlen. Trotz des Rückschlages konnte ein Akteur beeindrucken: Thorben Rabbe gewann alle seine sechs Einzel sowie die beiden Doppel an der Seite von Finn Lohkemper, sodass er acht der neun Riemsloher Punkte beisteuerte. Auch wenn er die beiden Niederlagen nicht verhindern konnte, blieb er in beiden Partien ungeschlagen. Punkte gegen Watenbüttel: Rabbe/Lohkemper (1), Friedrichs/Rötger, Rabbe (3), Lohkemper, Friedrichs, Rötger; Punkte gegen Westercelle: Rabbe/Lohkemper (1), Friedrichs/Rötger (1), Rabbe (3), Lohkemper, Friedrichs, Rötger.

Weitere Ergebnisse:

Verbandsliga Damen:

SV Wissingen – SV Oldendorf II 8:2

2. Bezirksklasse Herren :

TSV Riemsloh III – SV Wissingen III 7:9

SV Oldendorf III – Spvg. Niedermark II 9:6

SV Oldendorf III – SuS Buer 8:8