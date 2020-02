Die Meller Einzelhändler lassen sich jedes Jahr wieder eine Menge einfallen, um ihre Kunden zu binden, neue zu gewinnen und die Stadt insgesamt als attraktiven Standort im Gespräch zu halten. Archivfoto: Marita Kammeier

Melle. Auch in diesem Jahr wird sich die Werbegemeinschaft Melle City an der bundesweiten Aktion „Heimat shoppen“ der Industrie- und Handelskammern beteiligen. Mit der Aktion warb die IHK (Osnabrück) 2019 in ihrem Kammerbezirk für den Erhalt vitaler Innenstädte. Daran hatten sich rund 40 Kommunen, Geschäftsstraßen und Vereine beteiligt.