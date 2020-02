Zurück in die Sechziger reist die CCR Revival Band am Samstag in der Kulturwerkstatt Buer. Foto: Gert Möller

Buer . Nicht im Original, aber verdammt nah dran: An diesem Samstag tritt die CCR Revival Band in der Kulturwerkstatt in Buer auf. Damit lebt ab 20.30 Uhr ein Stück Woodstock wieder auf.