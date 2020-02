Die neue Haferhalle in Melle: Ein Hingucker

Der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Haferhalle hat begonnen. Die Fassade erhält ein komplett neues Outfit. Foto: Simone Grawe

Melle. Die Sanierung der Sporthalle an der Haferstraße geht in die nächste Runde. Nach dem Brandschaden nimmt die Stadt dafür richtig Geld in die Hand. Nicht kleckern, sondern klotzen. Das Geld ist richtig investiert, findet unsere Kommentatorin.