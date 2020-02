Neuenkirchen. Am vergangenen Sonntag trafen sich die Züchter und Züchterinnen des RGZV Neuenkirchen zu Ihrer Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Zum Auerhahn“ in Küingdorf.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Werner Möllersmann, begann die Versammlung mit einem Rückblick auf das vergangene Zuchtjahr und einem Ausblick auf 2020.



Besonders Erfreuliches war aus der Jugendabteilung zu berichten. Es ist im vergangenen Jahr gelungen, zwei Jungzüchter für das schöne Hobby der Geflügelzucht zu begeistern. Dies ist besonders erfreulich, da in den vergangenen Jahren immer eher von einer Verkleinerung als von einer Erweiterung der Jugendgruppe zu sprechen war. "Wir werden unser Möglichstes dafür tun, das die Freude an der Geflügelzucht bestehen bleibt und noch weiter wächst. Nur damit können wir den Erhalt unseres Vereins auch in den nächsten Jahren festigen.", so Möllersmann.

Kooperation wird fortgeführt

Die Zusammenarbeit mit den Züchtern des Zwerghuhnzuchtvereins aus Osnabrück und Umgebung wird auch in diesem Jahr weiter fortgeführt. Dadurch ist es möglich, immerhin ca. 200 Tiere der Öffentlichkeit präsentieren. Werner Möllersmann wies darauf hin, dass die Unterstützung der Mitglieder unbedingt für die Fortführung des Vereines notwendig sei. In einigen Ortsgruppen des Kreisverbandes finden schon keine Ortsschauen mehr statt, bzw. manche Vereine sind schon auf Gastaussteller anderer Vereine angewiesen, um eine ansprechende Tierzahl präsentieren zu können.

Diesem Trend möchte man in Neuenkirchen auf jeden Fall entgegentreten. Aus diesem Grund ist der RGZV auch froh, mit den Osnabrücker Zwerghuhnzüchtern eine Kooperation eingegangen zu sein.

Auf verschiedenen Schauen wurde ausgestellt, auch auf überregionalen. Besondere Erwähnung fanden die Erfolge der Züchter Torsten Tegelhütter, Waldemar Müller und Mia Kleine-Böse. Torsten Tegelhütter errang auf der Lipsia-Bundesschau in Leipzig den Titel des deutschen Meisters auf seine „Zwerg-Plymouth Rocks, rebhuhnfarbig gebändert“ und Waldemar Müller hat seine Tiere äußerst erfolgreich auf der Hauptsonderschau der Barnevelder präsentiert. Nicht unerwähnt sollte auch der Erfolg von Mia Kleine-Böse aus der Jugendgruppe bleiben. Sie errang auf der Kreisverbandsschau in Borgholzhausen den Landesverbandsehrenpreis auf ihre Rasse „Zwerg-Plymouth Rocks, braun-gebändert“.

Pläne für das neue Jahr

Für das neue Jahr wurden schon eifrig Pläne geschmiedet. Der Verein wird auch in diesem Jahr wieder aktiv am Ortsleben teilnehmen. So werden die Mitglieder sich an der Müllsammelaktion und am Weihnachtsmarkt beteiligen. Zusätzlich wird eine Planwagenfahrt für Anfang Juni geplant. Außerdem werden wir uns auf dem Tag der Landwirtschaft präsentieren. Hier wird allerdings eine Kooperation mit den anderen Meller Geflügelzuchtvereinen angestrebt. Auch ist vor den anstehenden Schauen im Herbst eine Tierbesprechung geplant.

Anzeige Anzeige

Es folgten die Vorstandswahlen. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1.Vorsitzender und Ausstellungsleiter: Werner Möllersmann, 2. Vorsitzender: Dennis Niesemeyer, 1. Schriftführerin: Doris Tegelhütter, 1. Kassierer: Franz Thöle, Jugendwart:Torsten Tegelhütter, Ringwart: Gernot Teubner.

Da es im Februar keine weitere Monatsversammlung geben wird, treffen sich die Züchter erst wieder am 6. März. Die Monatsversammlungen finden jeweils am 1. Freitag des Monats um 20 Uhr im Vereinslokal „Zum Auerhahn“ statt. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen.