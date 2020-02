Melle. Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin an der Einmündung Gesmolder Straße/Reinickendorfer Ring sucht die Polizei in Melle dringend Zeugen. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt, der unbekannte Autofahrer machte sich aus dem Staub.

