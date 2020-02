Falko Grobe übergibt seine Kfz-Werkstatt in Buer an Andreas Nissen CC-Editor öffnen

Staffelübergabe: Andreas Nissen (links) übernimmt den Bueraner Kfz-Betrieb von Falko Grobe. Foto: Norbert Wiegand

Buer. Nach 28 Jahren Selbstständigkeit hat Falko Grobe seinen Kfz-Meisterbetrieb an der Osnabrücker Straße 25 in Buer an seinen langjährigen Mitarbeiter Andreas Nissen übergeben.