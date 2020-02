Bruchmühlen . Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des Shanty-Chors im Meller Stadtteil Bruchmühlen. Der Vorsitzende Kurt Sacher dankte allen Mitgliedern für die geleisteten Dienste im vergangenen Jahr, das mit 26 Auftritten erfolgreich war.

In seinem Tätigkeitsbericht rief Sacher die zahlreichen Auftritte und Aktivitäten in Erinnerung. Das Konzert mit den Donkosaken, das 20. Shanty-Chor-Festival in Rödinghausen, das Herbstkonzert in Melle, die Teilnahme am Festival in Stade sowie die beiden Weihnachtskonzerte waren nur einige Highlights. Auch in diesem Jahr wird das Shanty-Chor-Festival stattfinden: Am 28. Juni heißt es in der Aula der Gesamtschule in Rödinghausen-Schwenningdorf: „Eine Reise um die Welt“.

Zahlreiche Auftritte

Chorleiter Andreas Scholz berichtete anschließend über Aktivitäten bei den Chorproben und Auftritten im vergangenen Jahr. Danach stellte Gerd Idschick den Finanzbericht vor. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde dem Kassenführer und dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Nach 20-jähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzender stellte sich Kurt Sacher nicht mehr zur Wiederwahl. Er wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme zum Ehrenmitglied ernannt und bekam von Wolfgang Langhorst die Ehrenurkunde überreicht. Jürgen Lehmann übergab Kurt Sacher die Urkunde und Medaille des Chorverbandes NRW für seine erfolgreiche Arbeit als Vorsitzender.

Mit Mundschenk

Die anschließenden Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Wolfgang Langhorst, der von Karl-Friedrich Bohlmann und Friedhelm Zingel unterstützt wird. Schrift- und Geschäftsführer ist Jürgen Lehmann. Kassenführer ist Gerhard Idschick, ihn vertritt Friedhelm Clausing. Kassenprüfer sind Manfred Süllow und Heinz Wiemann. Die Ämter als Mundschenk bekleiden Rolf Stegmanns, Friedhelm Clausing, Jannick Peiniger und Andreas Wruck. Der Festausschuss besteht aus Horst Drescher, Rainer Seckfort, Heinz Althaus, Reinhard Kief und Karl-Friedrich Bohlmann. Das Amt des Notenwarts bekleiden Klemens Aringhoff und Manfred Süllow.

Alle Chormitglieder würden sich über Verstärkung im Chor freuen. Der Chorleiter lädt dazu ein, sich anzuhören, welchen Spaß das Singen in der Gemeinschaft mit sich bringt. Geübt wird jeweils mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Torbogenhaus Bruchmühlen.

Weitere Infos bei Andreas Scholz, Tel. 05422/43463 oder bei Jürgen Lehmann, Tel. 05223/7915285