Das Kinderbuch „Mama Muh spielt Sommer“ steht am kommenden Montag im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos in der Stadtbibliothek. Foto: Verlag Friedrich Oetinger

Melle. Das Kinderbuch „Mama Muh spielt Sommer“ von Jujja Wieslander mit Illustrationen von Sven Nordqvist steht im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos, das am Montag, 10. Februar, um 15.30 Uhr, in der Stadtbibliothek an der Weststraße in Melle-Mitte stattfindet.