Eine markante Kuppe in Melle verändert ihr Gesicht CC-Editor öffnen

Drei Mann am Rande des alten Steinbruchs: Günter Knop, Michael Weßler und Hans-Adam von Hammerstein erörterten die geplanten Maßnahmen. Foto: Christoph Franken

Gesmold. Es war den drei Beteiligten des Ortstermins am Montagmorgen auf dem Hügel "Loh" im Meller Stadtteil Gesmold anzusehen: Diese Entscheidung fiel ihnen nicht leicht. Aber rund die Hälfte der Bäume auf dem markanten Hügel am südlichen Ortsrand werden in den nächsten Wochen gefällt.