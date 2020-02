Mir großem Interesse verfolgten im vergangenen Jahr Familien, Freunde und Lehrer den Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek. Archivfoto: Marita Kammeier

Melle. Schulsieger der 6. Klassen aus Melle und aus dem südlichen Landkreis ermitteln am Samstag, 8. Februar, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek in Melle den besten Vorleser bzw. die beste Vorleserin für diese Region beim Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels.