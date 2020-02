120 Schweine sterben bei Feuer in Stall in Wellingholzhausen CC-Editor öffnen

Melle. Bei einem Brand in einem Schweinestall in Wellingholzhausen in der Nacht von Sonntag auf Montag sind 120 Schweine verendet. Ein Verdächtiger ist festgenommen worden.