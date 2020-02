Riemsloh. Ein ungewöhnlicher Trauer-Kovoi begleitete am Samstag die Asche des Dackelmischlings Teo von Bad Salzuflen nach Riemsloh. Neun 40-Tonner und ein 7,4-Tonner machten sich auf den Weg zum Tier-Krematorium „Rosengarten“, um dort gemeinsam mit Herrchen Thomas Grigo die Urne abzuholen.

