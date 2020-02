Neue Linien als Idee

Melle. Die Meller SPD kämpft für eine bessere Anbindung der Busse zwischen Melle-Mitte und den Stadtteilen. Eine verlockende Idee, aber sie kann auf dem Land nur funktionieren, wenn die Bürger sie auch annehmen, meint unser Kommentator.

