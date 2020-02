Strohlager gerät in Wellingholzhausen in Brand CC-Editor öffnen

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Wellingholzhausen zum Brand eines Strohlagers an der Hornstraße gerufen. Foto: Nikl Hoyermann

Wellingholzhausen. Innerhalb weniger Tage hat es im Stadtteil Wellingholzhausen erneut gebrannt. In der Nacht zu Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand eines Strohlagers an der Hornstraße gerufen. Zuletzt hatte am Donnerstagmorgen an der Sondermühlener Straße ein leerstehende Bauernhaus gebrannt. Die Polizei kann in beiden Fällen Brandstiftung nicht ausschließen.