Melle. 35 Brandeinsätze im Jahr 2019 – so oft war die Ortsfeuerwehr Bakum noch nicht bei Bränden im Einsatz. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung blickte Ortsbrandmeister Mirco Brinkmann auf das vergangene Jahr zurück.

Nach der offiziellen Begrüßung und Feststellung der anwesenden aktiven Einsatzkräfte, der Mitglieder der Ehrenabteilung und der passiven Mitglieder führte Schriftführer Daniel Reimann im Verlauf des Abends durch den Tätigkeitsbericht über das Jahr 2019. Hier stellte er das hohe Aufkommen an Brandeinsätzen besonders heraus: Von den insgesamt 47 Einsätzen in 2019 wurde die Ortsfeuerwehr Bakum 35 Mal zu Bränden in Industrieanlagen, auf Bauernhöfen und in privaten Wohngebäuden alarmiert. „So viele Brandeinsätze hatte die Ortsfeuerwehr Bakum in einem Jahr noch nie“, stellte Schriftführer Reimann in seiner Übersicht fest.



Einsatzkräfte gut ausgebildet

Angesichts der steigenden Einsatzzahlen bedarf es natürlich auch gut ausgebildeter Einsatzkräfte. Aus diesem Grund freute sich Ortsbrandmeister Mirco Brinkmann besonders, drei neue Mitglieder 2019 in der Ortsfeuerwehr Bakum begrüßen zu dürfen. Neben den Mitgliedern Marten Schäfer und Tim Schüer hat auch die Kameradin Pia Patrizia Beckmann den Weg in die Ortsfeuerwehr Bakum gefunden.

Somit konnte der Wechsel des Ehrenortsbrandmeisters Rainer Leimbrock in die Ehrenabteilung personell abgefangen werden. Als Gast dankte der stellvertretende Ortsbürgermeister Reinhardt Wüstehube den anwesenden Mitgliedern für die hervorragende Arbeit im Jahr 2019 und wünschte den Kameradinnen und Kameraden auch in Zukunft immer eine gesunde Heimkehr von den Einsätzen.

Besonders erfreuliche Punkte auf der Tagesordnung waren die Ehrungen und Beförderungen in der Ortsfeuerwehr Bakum. Ortsbrandmeister Mirco Brinkmann beförderte im Rahmen der Feierstunde den Feuerwehrmann-Anwärter Marvin Stubbe zum Feuerwehrmann, den Oberfeuerwehrmann Dennis Reimann zum Hauptfeuerwehrmann und den Hauptfeuerwehrmann Alexander Hase zum Ersten Hauptfeuerwehrmann.

Im weiteren Verlauf wurde der Kamerad Dennis Reimann für 10-jährige Mitgliedschaft und der Kamerad Michael Rothe für 30-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Bakum mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Jahresbericht im Überblick

Mitglieder

34 Aktive, 8 Mitglieder in der Ehrenabteilung, 12 fördernde Mitglieder

3 Neuaufnahmen (Pia Patrizia Beckmann, Tim Schüer und Marten Schäfer), Ehrenortsbrandmeister Rainer Leimbrock in die Ehrenabteilung verabschiedet

Einsätze

47 Einsätze insgesamt: 35 Brandeinsätze, 12 Technische Hilfeleistungen

Besondere Einsätze

Tödlicher Zugunfall mit einem Motorradfahrer, zwei Brände in industriellen Filteranlagen an zwei aufeinander folgenden Tagen, Vollbrand eines landwirtschaftlichen Gebäudes

Überörtliche Aufgaben

Mitglied der Informations- und Kommunikationsgruppe Süd der Kreisfeuerwehr Osnabrück (Jürgen Thöle), stellv. Technischer Verantwortlicher Drohne der Informations- und Kommunikationsgruppe Süd der Kreisfeuerwehr Osnabrück sowie Mitglied im Fachbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Melle (Daniel Reimann)

Ausbildung

29 Dienstabende, 3 Sprechfunkerlehrgänge, 2 Atemschutzgeräteträgerlehrgänge, 1 Truppführerlehrgang, 1 Gruppenführerlehrgang

Ausrüstung/Fahrzeuge

1 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank, 1 Einsatzleitwagen, 1 Feuerwehranhänger

Besondere Veranstaltungen

Ausrichtung der Nikolausfeier im Feuerwehrhaus Bakum

Beförderungen

Marvin Stubbe zum Feuerwehrmann, Dennis Reimann zum Hauptfeuerwehrmann und Alexander Hase zum Ersten Hauptfeuerwehrmann

Ehrungen

Dennis Reimann für 10-jährige Mitgliedschaft und Michael Rothe für 30-jährige Mitgliedschaft

Wahlen

Jörg Ardland als Kassenprüfer, Jörg Stefener als Kassenwart, Dennis Reimann als Sicherheitsbeauftragter, Daniel Reimann als Schriftführer und Pia Patrizia Beckmann als stellv. Schriftführerin