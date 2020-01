Auf die Enten, fertig los: Am 7. März startet das 4. Meller Entenrennen. Der Lions-Club hofft, dass rund 6000 Enten zu Wasser gelassen werden. Archivfoto: Christina Wiesmann

Melle. Am 7. März heißt es wieder "Enten los, das 4. Meller Entenrennen startet". Pünktlich um 11 Uhr fällt auf der Else in Melle der Startschuss für das beliebte Event. Der Verkauf der Lose beginnt am Samstag, 1. Februar.