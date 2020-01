Oldendorf. Statt langer Reden die Höhepunkte des abgelaufenen Jahres im Film – der TSV Westerhausen-Föckinghausen präsentierte sich beim Neujahrsempfang mal wieder als innovativer Verein. Zahlreiche Gäste, unter anderem aus Politik, Wirtschaft und befreundeten Vereinen waren der Einladung gefolgt.

Frank Strötzel, Vorsitzender des TSV, betonte in seiner Begrüßung den Stellenwert der Veranstaltung. Der Verein möchte zeitnah das alte Jahr Revue passieren lassen und sich bei den Unterstützern des Vereinslebens bedanken. Der Vorsitzende zählte einige Projekte auf, die den Zusammenhalt in der TSV-Familie belegen und gab einen Ausblick auf das, was in den nächsten Jahren folgen soll.

Frank Strötzel betonte, dass es dem TSV wichtig sei, Tradition aufrecht zu erhalten, aber gleichzeitig neuen Ideen und Sportarten offen gegenüber zu stehen und aktiv die Gemeinschaft im Verein, im Dorf, in der Stadt Melle und mit anderen Vereinen zu fördern. Um lange Aufzählungen zu vermeiden, zeigte ein Jahresrückblick in Form eines Filmes einen großen Teil der Highlights des Jahres 2019.

Dass der Verein in der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit Großes leistet, betonte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Silke Meier in Ihrem Grußwort. Sie bedankte sich im Namen der Stadt bei den Verantwortlichen für deren Arbeit und die gute Kooperation mit Rat und Verwaltung der Stadt. Auch Anna-Margaretha Stascheit, stellvertretende Oldendorfer Ortsbürgermeisterin, lobte die Arbeit, die der TSV auch für die dörfliche Gemeinschaft und mit seinem neuen Bereich TSV Natur leiste.

Stascheit und Vorstandsmitglied Dirk Siebert ehrten im Anschluss wieder viele Sportler, die Meister im Kreis, im Bezirk oder auf Niedersachsenebene geworden sind. Sogar Deutsche Meistertitel verzeichnet der TSV. Besonderen Applaus gab es für Kampfsportler Fabian Vogt, der sich mit seinen tollen Leistungen in den Kader der Deutschen Nationalmannschaft gekämpft hat.

Neben diesen Auszeichnungen standen zudem wieder Jubilare und verdiente Sportler im Fokus. Für 40 Jahre TSV-Zugehörigkeit zeichnete Ulrike Leuschner als stellvertretende Vorsitzende Claudia Hasselmann, Ute Drews, Dieter Berkefeld, Marco Schweer, Kai Möllering, Michael Imbrock und Wolfgang Pitsch aus. Für 50 Jahre Treue bedankte sich der Verein bei Clemens Telega, Heinfried Wehmhöfer, Eckhard Zimmerling und Maria Barre.

Bereits zum dritten Mal führte der Verein 2019 die Aktion „TSV weltweit“ durch. Vereinsmitglieder schicken aus ihrem Urlaub Fotos mit einer TSV-Fahne oder einem TSV-Kleidungsstück. Eine Jury, dieses Jahr bestehend aus Gottfried Müller (Vorsitzender Sportdach Melle), Ortsbürgermeisterin Karin Kattner-Tschorn und Mareike Schreiber vom Sponsor, einem Bekleidungsgeschäft aus Melle-Mitte, suchte aus über 30 Bildern die drei besten heraus.

Den ersten Platz sicherten sich Monika Maschke und Anette Krüger auf dem Marktplatz in Vilnius/Litauen.

Rang zwei ging an Melissa Rodriguez-Sas auf einer Klippe am Meer vor Spanien.





Platz drei belegte Julia Strötzel, die mit einem Oberteil der Meesdorf-Crew, dem Betreuerteam des Jugendzeltlagers am Tegernsees stand. Alle erhielten einen Gutschein vom Sponsor.