Meller Ratsschüler während der Führung im Stammlager. Foto: Axel Rothkehl

Melle. In den Meller Schulen gehören Besuch in den ehemaligen Konzentrationslagern und in Gedenkstätten zum Pflichtprogramm. Damit erhalten die Schüler eine solide Grundlage, um die NS-Zeit bewerten zu können, findet unsere Kommentatorin.