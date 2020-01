Bruchmühlen. "Das ist eine tolle Geschichte für unseren Stadtteil. Wir sollten den gesamten Bereich neu überdenken." Mit dieser Aussage brachte Bernd Notbusch (SPD) die Entwicklung auf den Punkt. Der Ortsrat gab in seiner Sitzung im Torbogenhaus mit einstimmigen Beschlüssen grünes Licht für die Änderungen im Bebauungs- und Flächennutzungsplan "Freizeitraum Bruchmühlen".

Nisi adipisci iure temporibus ea ut aut optio. Perferendis et ullam qui nemo. Hic saepe fuga totam officia quisquam in. Tempore ut est sapiente et. Reprehenderit ab vel nihil nisi et quia aut vero. Et accusamus assumenda ea itaque rerum sed. Dolores qui minima veniam aut magni quia accusantium. Esse perferendis reprehenderit architecto maiores fugit aliquid commodi. Odit et unde veritatis earum voluptatem aliquid fugit. Aliquid voluptas quos sed. Aut architecto esse quia laudantium reprehenderit id.