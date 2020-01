Das Zusammenspiel von Licht und Schatten verleiht den abendlichen Spaziergängen mit „Papa Frentrup“ ein ganz besonderes Flair. Foto: R. Kleibrink

Bünde. Am Freitag, 31. Januar, um 20.30 Uhr am Dammhaus auf dem Museumsareal beginnen in Bünde die Nachtwächter-Führungen.