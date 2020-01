Riemsloh. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Groß Aschen blickte Ortsbrandmeister Hartmut Rahe auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück und begrüßte gleich fünf neue Feuerwehrmitglieder im aktiven Dienst.

Die Ortsfeuerwehr Groß Aschen absolvierte im vergangenen Jahr 13 Einsätze, die sich in zehn Brand- und drei Hilfeleistungseinsätze aufteilten. Damit war das Jahr 2019 bezüglich des Einsatzgeschehens ein ruhigeres Jahr als das Vorjahr. Die Feuerwehrmitglieder absolvierten 20 Dienstabende und besuchten zahlreiche Lehrgänge. Darüber hinaus nahmen sie an der Ratsübung in Hoyel teil.



Umbau des Feuewehrhauses

Neben dem regulären Dienst- und Einsatzgeschehen führten die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder viele Arbeitseinsätze auf der Baustelle des Feuerwehrhauses durch. Im Zuge des Anbaus der neuen Fahrzeughalle feierten die Kameraden die Grundsteinlegung und gut zwei Monate später das Richtfest. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Groß Aschen freuen sich sehr über den An- und Umbau, der das Highlight des vergangenen Jahres darstellte und zur Zufriedenheit aller am Bau Beteiligten weitgehend reibungslos ablief.

Im Anschluss an den Jahresbericht des Ortsbrandmeisters stellte Kassenwart Olaf Hotfiel den Kassenbericht vor, in dessen Folge die Entlastung des Kommandos reine Formsache war. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Jörg Reinert gab als Vorsitzender des Festausschusses eine Vorschau auf die geplanten Veranstaltungen im kommenden Jahr: Am Sonntag, 8. März, soll die offizielle Übergabe und Einweihung des An- und Umbaus in einem festlichen Rahmen und mit vielen Gästen aus der Bevölkerung, Politik und Verwaltung sowie den Feuerwehren stattfinden.

60-jährige Mitgliedschaft

Im weiteren Verlauf der Jahreshauptversammlung wurden die Ehrenkameraden Gerd Finkemeyer und Eilhard Nerling für deren 60-jährige Mitgliedschaft geehrt und Frank Engelbrecht nahm eine Ehrung für seine 25-jährige Mitgliedschaft entgegen. Während Jannik Engelbrecht zum Hauptfeuerwehrmann und Paul Smart zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert wurden, konnte Ortsbrandmeister Hartmut Rahe zur Freude aller gleich fünf neue Kameraden in den aktiven Dienst aufnehmen. Die Ortsfeuerwehr Groß Aschen ist sich sicher, dass dies nicht zuletzt der inzwischen guten Ausrüstung und der damit verbundenen Attraktivität der Feuerwehr zu verdanken ist.

Jahresbericht im Überblick

Mitglieder

30 Aktive, 5 Jugendfeuerwehrmitglieder, 7 Mitglieder in der Ehrenabteilung, 71 fördernde Mitglieder

9 Neuaufnahmen, davon 5 aktive und 4 passive Mitglieder

Einsätze

13 Einsätze insgesamt: 10 Brandeinsätze, 3 Technische Hilfeleistungen

Besondere Einsätze

Brand eines Strohlagers in Bennien am Ostersonntag, Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW und einem tödlich Verunglückten in Westhoyel am vierten Adventswochenende

Ausbildung

20 Dienstabende, 12 Erste Hilfe-Lehrgänge, 2 Erweiterte Erste Hilfe-Ausbildungen, 1 Ratsübung, 1 Übung mit westfälischen Nachbarfeuerwehren, 2 Sprechfunkerlehrgänge, 1 Truppführerlehrgang

Ausrüstung/Fahrzeuge

1 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank, 1 Mannschaftstransportfahrzeug

Besondere Veranstaltungen

Ausrichtung des Osterfeuers und des Erntefestes sowie die Grundsteinlegung und das Richtfest der neuen Fahrzeughalle

Beförderungen

Jannik Engelbrecht zum Hauptfeuerwehrmann und Paul Smart zum Ersten Hauptfeuerwehrmann

Ehrungen

Frank Engelbrecht für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Gerd Finkemeyer und Eilhard Nerling für 60-jährige Mitgliedschaft

Besonderheiten

Anbau einer Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen