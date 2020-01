Bruchmühlen. Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bruchmühlen und ihre Gäste hielten während der Jahreshauptversammlung eine Rückschau auf das vergangene Jahr. Die Nachwuchswerbung das 700-jährige Bestehen von Bruchmühlen sind zwei der Themen im Ausblick.

Ortsbürgermeister Axel Uffmann verfolgte über das vergangene Jahr hinweg mit großem Interesse das Einsatzgeschehen der Feuerwehr und zeigte sich in seinem Grußwort erstaunt über die Vielseitigkeit des Aufgabengebietes. Dies nutzte er gleichermaßen, um auf das im Jahr 2022 bevorstehende 700-jährige Bestehen Bruchmühlens hinzuweisen: Sein Stellvertreter Horst Ballmeyer und der Ortsbürgermeister würden sich sehr freuen, wenn sich die Mitglieder der Ortsfeuerwehr in die Feierlichkeiten einbringen würden. Abschließend bedankten sich Axel Uffmann und Horst Ballmeyer stellvertretend für die Bruchmühlener Bevölkerung für die stetige Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft der Feuerwehrmitglieder, sich stets weiterzubilden.

Großbrand am Ostersonntag

In seinem Jahresrückblick blickte Ortsbrandmeister Thomas Aufdemkampe auf zahlreiche Einsätze zurück: Ob der Großbrand eines Strohlagers am Ostersonntag, das Kellerlenzen im alten Bahnhofsgebäude oder der schwere Verkehrsunfall zwischen einem PKW und dem Frontlader eines Traktors – für all diese Einsätze war und ist die Ortsfeuerwehr Bruchmühlen gut aufgestellt.

Um dieses Niveau weiterhin zu halten, haben die Aktiven 25 Übungsdienste durchgeführt und einige Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht. Daneben haben sich 18 Feuerwehrmitglieder der alljährlichen Atemschutzbelastungsübung gestellt.

Aktiver Nachwuchs

Für die Jugendfeuerwehr Elsetal, bestehend aus den Ortsfeuerwehren Riemsloh, Groß Aschen, Hoyel und Bruchmühlen, ließ Jugendwart Sebastian Deutscher das Jahr 2019 Revue passieren. Die Nachwuchswehr hat insgesamt 21 Dienste durchgeführt und acht zusätzliche Veranstaltungen mit den Jugendlichen besucht.

Des Weiteren verzeichnete die Jugendfeuerwehr drei Neuaufnahmen, während lediglich ein Jugendlicher im vergangenen Jahr aus dem Jugendfeuerwehrdienst ausgeschieden ist. Um diesen positiven Trend zu unterstützen, appellierte der Jugendwart, weiterhin Werbung für die Jugendfeuerwehr zu machen, da der Nachwuchs die Grundlage aller Einsatzabteilungen bildet.

Ortsbrandmeister Thomas Aufdemkampe beförderte mit Lukas Epke und Rasmus Sander zwei Feuerwehrmitglieder in den nächsthöheren Dienstgrad und bedankte sich bei allen Kameraden für ihre geleistete Arbeit sowie bei allen Freunden und Gönnern der Ortsfeuerwehr Bruchmühlen.

