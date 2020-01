Mit ihrem Programm "A Tribute to Simon & Garfunkel" ist das Duo Graceland an diesem Samstag in der Martinikirche Buer zu Gast. Foto: Harry Keller

Buer. Sie sind ein Garant für gute Musik und ihre Darbietung der Songs des US-amerikanischen Duos Simon & Garfunkel begeistert seit Jahren die Fans. Das Duo Graceland gibt sich am Samstag, 1. Februar, um 19 Uhr in der Martinikirche in Buer die Ehre.