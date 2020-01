Der Osnabrücker Chor "Hot`n`Gospel" war zu Gast in der Matthäuskirche in Melle. Foto: Conny Rutsch

Melle. „Wir gehen mit unserer Reihe „Orgel trifft…“ in das 11. Jahr, und noch nie hatten wir so ein rappelvolles Haus“, freute sich Stephan Lutermann am Sonntagnachmittag. Um 17.13 Uhr - die ungewöhnliche Uhrzeit ist an das Baujahr 1713 der Klausingorgel angelehnt – begrüßte er die große Menge an Zuschauern in der alten St. Matthäuskirche, für die spontan noch Stühle aufgestellt werden mussten.