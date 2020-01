Oldendorf. Vorstandswahlen, ein Rückblick auf das vergangene Jahr sowie eine Vorschau auf die Aktivitäten im Jahr 2020: Die Jahreshauptversammlung des MGV Ober- und Niederholsten hielt einige interessante Punkt bereit. Neuer Vorsitzender ist Frank Behrenswerth, der Holger Hartstock ablöst.

Die aktiven und passiven Mitglieder trafen sich in der ehemaligen Schule in Oberholsten zur Versammlung. Dazu hieß Vorsitzender Holger Hartstock alle Anwesenden willkommen, ehe der erste Schriftführer Frank Beherenswerth aus dem Jahresprotokoll von 2019 berichtete.

Dabei hob er insbesondere die Teilnahme des MGV am Kreissängerfest in Gesmold, am Oldendorfer Dorffest, an der Gedenkstunde am Volkstrauertag am Ehrenmal in Oberholsten, am Adventskonzert in Arenshorst sowie die Weihnachtsfeier vom UHU-Club in Osnabrück hervor.

Gefüllter Terminkalender

Für das Jahr 2020 sind unter anderem die Teilnahme an einer Hochzeit und diverse runde Geburtstage von Chormitgliedern geplant, außerdem an der Müllsammelaktion der Awigo. Daneben richtet der MGV das Osterfeuer aus. Auch an den Veranstaltungen Kreisposaunen- und Kreissängerfest, 100 Jahre MGV Cäcilia Sondermühlen, an der diamantenen Hochzeit eines Chormitglieds und an der Feier 130 Jahre MGV Oldendorf nehmen die Sänger aus Ober- und Niederholsten teil; ferner an der Gedenkstunde am Volkstrauertag, am Himmelfahrtsgottesdienst an der Diedrichsburg sowie an der traditionellen Kasuchte am 1. Weihnachtstag in der Marienkirche in Oldendorf. Nicht zuletzt richtet der Verein die Nikolausfeier aus.

Im Vorfeld der Wahl erklärte er erste Vorsitzende Holger Hartstock, dass er als Vorstandsmitglied nicht mehr zur Verfügung steht. Unter der Wahlleitung von Jürgen Oberhespe wurde sodann der neue Vorstand gewählt. Er setzt sich zusammen aus dem neuen Vorsitzenden Frank Behrenswerth und den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Marco Lülf und Dieter Braun. Erster Schriftführer ist Lars Wienecke, zweiter Schriftführer Torsten Vossel. Zum ersten Kassenführer wurde René Braun ernannt, zum Stellvertreter Carsten Oberhespe.

Tatkräftig unterstützt wird der Vorstand unter anderem vom Festausschuss, Getränke- und Notenwart, Buddeljungen und Hausmeister.

Bei jeder Chorprobe dabei

Besonders bedankte sich der Verein bei Werner Greive. Er hat es geschafft, in 2019 bei jeder Chorprobe und bei allen Veranstaltungen dabei zu sein.

Anzeige Anzeige

„Wir sind ein Verein, der für das gute Miteinander im Ort und darüber hinaus mit verantwortlich

ist“, betont der neue Vorstand. „Wir sind stolz auf die vielen jungen sowie insbesondere auf die älteren Sänger, die oft auch modernes Liedgut einstudieren. So viele Generationen in einem Chor ist in dieser Zeit schon etwas ganz Besonderes, es ist jetzt unsere Aufgabe, diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Jeder, der Spaß am Singen hat, ist daher bei uns herzlich willkommen, die Chorproben sind wöchentlich am Freitag ab 20 Uhr.“

Ein herzliches Dankeschön galt Chorleiterin Rebecca Stelzl und den Klavierbegleitungen, ohne die ein solches Engagement nicht möglich wäre.