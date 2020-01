Melle. Die positive Entwicklung der Berufsakademie (BA) Melle wird bis Oktober zu einer Studentenzahl von 180 führen. Das bedeutet: „Die Anzahl und die Größe unserer Räume reichen dafür nicht aus“, erklärte BA-Direktor Joachim Martin auf Anfrage.

Et voluptatem et repellat ex minus dolores animi. Culpa esse doloribus id voluptate unde ducimus. Nihil quod est a similique consectetur dolorem voluptate.