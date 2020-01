Melle. Mut machende Reden prägten den Neujahrsempfang des SC Melle 03. Im Sportzentrum am Carl-Starcke-Platz rückten neben Gästen aus Politik, Sport, Schulen, Wirtschaft, Handel und Geldinstituten auch zahlreiche Vereinsmitglieder in den Vordergrund, die hinter den Kulissen hervorragende Arbeit leisten.

