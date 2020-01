Melle. Zum Jahresanfang ist die kieferorthopädische Praxis Schulze Wartenhorst (ehemals Sielaff) innerhalb der Meller Innenstadt von der Haferstraße 55 an den Dürrenberger Ring 18 ins Stadtzentrum umgezogen.

Dort praktiziert Maximilian Schulze Wartenhorst (39) jetzt gemeinsam mit seiner Mutter Marianne Schulze Wartenhorst, die ebenfalls Zahnärztin ist. Unterstützt werden die beiden von sechs Mitarbeiterinnen und einem Zahntechniker im eigenen Labor.

Die hochmoderne und voll digitalisierte Praxis deckt das gesamte kieferorthopädische Spektrum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab. Dazu gehört unter anderem die Arbeit mit transparenter Schienentechnik.

Für die kieferorthopädischen Behandlungen und Dienstleistungen stehen in der Gemeinschaftspraxis 270 Quadratmeter zur Verfügung. Große Fensterfronten bringen viel Licht in die großzügig gestalteten Räume und Flure. „Die seit Juli laufenden Umbauarbeiten waren aufwendig, spannend, nervenaufreibend und interessant“, blickt der aus einer Osnabrücker Zahnärztefamilie stammende Maximilian Schulze Wartenhorst auf die Bauphase zurück. Mit dem Umbau hatte der Zahnarzt einen spezialisierten Düsseldorfer Architekten beauftragt, der schon zahlreiche kieferorthopädische Praxen in ganz Deutschland geplant hatte.

Ein emsländisches Schreinerunternehmen war schließlich für die individuelle Anfertigung sämtlicher Möbelstücke verantwortlich, und ein Düsseldorfer Dentaldepot lieferte alle Behandlungsgeräte. So ist am Dürrenberger Ring eine sehr geräumige, helle und gut ausgestattete Praxis entstanden.

„Ich bin stolz und froh, in diesem neuen tollen Umfeld in Melle für gerade und schöne Zähne meiner Patienten sorgen zu können“, lautet das Fazit von Maximilian Schulze Wartenhorst.