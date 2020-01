Firma Käller in Melle stellt die Weichen CC-Editor öffnen

Hat seinen Nachfolger gefunden: Peter Käller (rechts) mit Marco Konnow. Foto: Anna-Katharina Källe

Melle. Für zahlreiche Handwerksunternehmen stellt der Wechsel in die nächste Generation eine Hürde dar. Häufig wird die Aufgabe unterschätzt und viel zu spät in Angriff genommen. Nicht so bei der Meller Firma Käller: Der gelernte Heizungsbau- und Installateurmeister Marco Konnow ist eingestiegen.