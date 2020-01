Reisebericht in Melle: Von Cornwall nach Schottland CC-Editor öffnen

Das Caernafon-Castle in Wales mit seinem Hafen bei Ebbe. Foto: Reinhard Pantke

Melle . In seiner neuesten digitalen Dia- und Filmshow zeigt der bekannte Globetrotter Reinhard Pantke Impressionen dreier, insgesamt über drei Monate langer Reisen in denen er Großbritannien von Süden nach Norden durchquerte. Die Multivisionsshow wird am Dienstag ( 28.1.) um 19.30 Uhr im Forum gezeigt.