Rekorderlös für die Jugendarbeit in Melle-Buer CC-Editor öffnen

Motiviert und entschlossen trafen sich die Helferinnen und Helfer der Ev. Jugend Buer bereits am frühen Morgen, um hunderte von ausgedienten Weihnachtsbäumen im Kirchspiel einzusammeln. Foto: Ev. Jugend Buer

Buer. Die Ev. Jugend Buer hat auch in diesem Jahr wieder viele hundert Tannenbäume in Buer mit seinen umliegenden Ortsteilen eingesammelt und freut sich sehr über das großartige Spendenergebnis in Höhe von rund 5300 Euro.