Experten in Melle: Strom allein reicht nicht

Klimaneutrale Autoproduktion der Zukunft thematisierten Jens-Arend Feindt, André Bergehegger und Thomas Faustmann auf Einladung von Nele Heckel und Gerke Feindt (von links) vom Vorstand der Jungen Union. Foto: Norbert Wiegand

Melle. „Wege zur CO-2-neutralen Mobilität“ - so lautete das Thema einer Vortragsveranstaltung der Jungen Union am Mittwochabend in der Meller Sparkasse. Thomas Faustmann und Jens-Arend Feindt machten klar, dass Strom alleine nicht reichen wird.