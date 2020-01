Junge Zeitungsmacher aus Buer: Léon Baumgärtner (8b), Paul Gaukelsbrink (9b), Carina Siekmann (9c) Dominika Gaciarek (9c), Mishelle Schikurski (9c), Cemre Yildiz (9a) und Lara Silva Sequeira (7b). Foto: Uschi Thöle-Ehlhardt

Buer. Nach erfolgreichen Bewerbungen in den Vorjahren sind die jungen Leute der Schülerzeitungs-AG an der Lindenschule im Meller Stadtteil Buer erneut für zwei Junioren-Pressepreise nominiert worden. Es geht um „Watchout“ und „Dorfgeflüster“. Beide Zeitungen erscheinen als Doppelmagazin in einem Heft.